احلام تنعي عبدالعزيز الفغم الحارس الشخص للملك سلمان

كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 06:53 صباحاً - نعت الفنانة الاماراتية احلام الحارس الشخص للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اللواء الركن عبدالعزيز الفغم الذي توفي مساء امس السبت.

وكتبت احلام تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي العهد بأحر التعازي بوفاة عبدالعزيز الفغم وأعزي أسرة الفقيد وكل الشعب السعودي في وفاة إبنهم البار ل ملوكه ووطنه رحمه الله عليه و على موتى المسلمين أجمعين

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