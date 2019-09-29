شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "الله شاهد".. تامر حسنى يتعاون مجددًا مع الشاعر أحمد المالكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم تامر حسنى فى ألبومه الجديد مع الشاعر الغنائي أحمد المالكى، بعد أن قدم معه أغنية سينجل تحمل اسم "الله شاهد" الذى قدمه بمشاركة نجوم برنامج المواهب الشهير ذا فويس كيدز، والتى حققت نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا وقت طرحها.

وقال الشاعر الأغنية أحمد المالكى لـ"الخليج 365"، إنه يتعاون مع تامر حسنى فى أغنية جديدة من ألحان محمد محيى، وتوزيع أماديو، ومقرر طرحها ضمن أغانى ألبومه الجديد، ويقدمها تامر بشكل جديد ومختلف عليه تمامًا عن أعماله السابقة.

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ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها أحمد المالكى مع تامر حسني، حيث تعاونا قبل ذلك فى تتر مسلسل مدرسة الحب وهى من كلمات شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي.

يشار إلى أن تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس" يوم 2 أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

كما ينشغل تامر حسنى حاليا بتحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.