سعد المجرد ينشر صورة في النادي الرياضي تثير الجدل

نشر الفنان سعد لمجرد صورة له وهو يمارس الرياضة في النادي الرياضي معلقا عليها "أحلام سعيدة".
الصور حصدت إعجاب عدد كبير من محبي سعد، لكن التعليقات تساءلت عن أثار الندوب على يده، وعن اسبابها وما اذا كانت تتعلق بمحاولته الانتحار في السجن.
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آخر أعمال سعد المجرد أغنية "يخليك ليلي" التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وحققت أكثر من 20 مليون مشاهدة.
وكان سعد المجرد قد طرح قبل "يخليك ليلي" دويتو غنائي مع الفنان المصري محمد رمضان بعنوان "إنساي".
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