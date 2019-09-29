كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 05:41 صباحاً - توفي مساء أمس السبت اللواء الركن عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وستقام الصلاة عليه اليوم الأحد في المسجد الحرام .
ونعى الفقيد عدد من أقاربه وأصدقائه و مشاهير ومسؤولين وآلاف المواطنين عبر موقع تويتر ، حيث جرى تداول صور الفقيد مع عبارات النعي وأبيات الرثاء والدعوات له بالرحمة والمغفرة.
“بدر العساكر” مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد ، قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر : “اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك..وأسكنه جنتك ،وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
وبحسب المعلومات المتداولة فأن عبد العزيز الفغم قتل “مساء أمس السبت في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم إطلاق النار عليه من صديق آخر سابق له بعد اقتحام المنزل بسبب خلاف بينهما”.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بطلق ناري! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.