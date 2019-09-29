مقتل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بطلق ناري!

كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 05:41 صباحاً - توفي مساء أمس السبت اللواء الركن عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وستقام الصلاة عليه اليوم الأحد في المسجد الحرام .

ونعى الفقيد عدد من أقاربه وأصدقائه و مشاهير ومسؤولين وآلاف المواطنين عبر موقع تويتر ، حيث جرى تداول صور الفقيد مع عبارات النعي وأبيات الرثاء والدعوات له بالرحمة والمغفرة.

“بدر العساكر” مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد ، قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر : “‏اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء ⁧‫عبدالعزيز الفغم‬⁩ من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. ‏اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك..وأسكنه جنتك ،‏وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبحسب المعلومات المتداولة فأن عبد العزيز الفغم قتل “مساء أمس السبت في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم إطلاق النار عليه من صديق آخر سابق له بعد اقتحام المنزل بسبب خلاف بينهما”.