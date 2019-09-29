شكرا لقرائتكم خبر عن "البرنس" اسم عائلة محمد رمضان فى مسلسله الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم محمد رمضان فى تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس"، حيث أن اسم البرنس يعد الاسم لعائلة محمد رمضان خلال أحداث المسلسل، ويكون اسم شهرة عائلته فى المنطقة الذى يعيش بها هو "عيلة البرنس"، ويعقد مخرج المسلسل محمد سامى جلسات عمل مع الجهة المنتجة لاختيار فريق العمل الذي يشارك بطولة المسلسل.
ويعود رمضان للتعاون مع محمد سامى للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" العام قبل الماضى، والجلسات مستمرة بشكل يومى للاتفاق على تفاصيل العمل وترشيح الممثلين المشاركين، بالإضافة إلى تحديد موعد مبدئى لانطلاق التصوير.
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "زلزال" وشارك فى بطولته حلا شيحة، وأحمد صيام، وماجد المصرى، ومنى عبد الغنى، وآخرون، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
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