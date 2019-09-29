صور| أسما شريف منير تخطف الأنظار في حفل خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الإعلامية والاستايلست أسما شريف منير صورًا، عبر حسابها بموقع " إنستجرام"، في أثناء تواجدها في دولة الإمارات لحضور حفل زفاف خاص. وظهرت أسما في الصور بإطلالة مميزة وارتدت فستانًا طويلا من داخل قاعة الزفاف، ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وخطفت أنظار الجمهور. يذكر أن أسما منير تستكمل تقديم حلقات برنامجها "أنا وبنتي"، مع والدها الفنان الكبير شريف منير.

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