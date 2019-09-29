خالد الصاوي يغني "قمرين" في حفل عمرو دياب -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان خالد الصاوي مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من حفل الفنان عمرو دياب، الذي أحياه الخميس الماضي على هامش مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
وظهر الصاوي في الفيديو وهو يغني أغنية "قمرين" وسط الجماهير، وعلق: "قمرين دول ولا عنين".
واختتمت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم خالد الصاوي.
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