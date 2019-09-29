بالفيديو: بعد سخرية مي العيدان منها.. نوال تثير الجدل بعرض عضلاتها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير للفنانة نوال الكويتية لفت انتباه عدد كبير من المتابعين بسبب طرافته.

وظهرت الفنانة فيه وهي تقف إلى جانب رجل ضخم وطويل القامة واستعرضت أمامه عضلات أحد ذراعيها وهو ما دفعه إلى الضحك والسخرية منها.

وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة عبر الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، حيث حقق على أحدها أكثر من 123 ألف مشاهدة.

وأثنى الكثير من المتابعين على عفوية الفنانة، فيما ركز آخرون على ملابسها مشيرين إلى أنها غير أنيقة وغير مناسبة.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت على نوال مؤخراً بعد سخرية الإعلامية الكويتية مي العيدان منها، إذ نشرت الأخيرة صورة لها مع الإشارة إلى وجود علبة سجائر أمامها. وعلقت: “نوال لوسمحتِ سيجارة من جنبك لو سمحتِ. لو ماعليك كلافة”.