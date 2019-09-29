بإطلالة أنثوية.. خطيبة تامر عاشور تخطف الأنظار في أحدث ظهور



نشرت دارين حلمى خطيبة الفنان تامر عاشور صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت دارين حلمى بإطلالة جذابة وعلقت قائلة: "يا حلو صبح ياحلو طل"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها. قائلة: "يا حلو صبح ياحلو طل"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها. وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالتالى: قمر، ربنا يسعدك، الملكة". قمر، ربنا يسعدك، الملكة". وأحيا تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا بأحد أندية الإسكندرية. وتتميز خطيبة الفنان تامر عاشور، دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019، بالأناقة والجمال الطبيعي، وهي شقراء تتميز بألوان العيون الخضراء، وقوامها الرشيق والمتناسق مع وزنها وطولها المثالي.



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