صور.. تفاصيل إيجيكون الأنمي والألعاب في "ESports Summit"

استضاف كلوب ذا فيلد بالمعادي اليوم مھرجان "إيجيكون" للأنمي والكوسبلاي، وذلك ضمن فعاليات ""esports summit، حيث توافد عدد ضخم من محبين الأنمي والكوسبلاي، والثقافة اليابانية.

وبدأت أولى فقرات "إيجيكون" بمسابقة عن أسئلة الجيمز والأنمي، بالإضافة إلى بعض ألعاب الفيديو

الإلكترونية مثل: "لول"، "كلاش رويال"، وغيرهم.

ثم توالت بطولات أنمي بورد كارد جيمز، بالإضافة إلى مسابقة سابق ولاحق، و ألعاب الفيديو ومنها: "ناروتو عاصفة النينجا النهائي".

واختتم إيجيكون فعالياته بمسابقة الكوسبلاي، حيث

قدم متسابقوعرضاً رائعاً لشخصياتھم الخيالية من الرسوم المتحركة الشھيرة، والتي يعشقھا الجميع من أطفال وكبار، كما وصل عدد المتسابقين لأكثر من 50 متسابقاً.

يذكر أن إيجيكون أقيم مؤخراً مسابقة لفن الكوسبلاي للأنمي بدورته الصيفية، يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس من الشهر الماضي، على مسرح الجريك كامبس في وسط البلد.

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