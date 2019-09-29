عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 03:54 صباحاً - كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة الممثلين المصريين، اليوم السبت، عن وجود عائق يمنع الممثلة المصرية، هنا الزاهد، من الخضوع لجراحة، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال قضائها شهر العسل في سنغافورة.

وقالت “عنبر”، مسئولة لجنة الملف الصحي بالنقابة: “هنا الزاهد عادت لمصر، والحمد الله حالتها الصحية مستقرة وبصحة جيدة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي”، بحسب موقع “مصراوي”.

وأوضحت: “تحتاج لإجراء عملية جراحية لإزالة حصوات في المرارة، ومن المقرر أن تخضع للعملية خلال أيام”.

وأشارت نهال عنبر إلى “أن هناك التهابا في المرارة، يعوق إجراء العملية حاليا، ولا يمكن تدخل طبي أو جراحي حتى تتعافى بشكل تام”.

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وتابعت:”تتواجد هنا الزاهد في منزلها، برفقة والدتها وزوجها الفنان أحمد فهمي، وتتناول الأدوية لحين تحديد موعد العملية”.

وكانت نهال عنبر أعلنت، أمس الجمعة، أن هنا الزاهد عادت إلى مصر، برفقة زوجها أحمد فهمي، ومن المقرر أن تجري عملية إزالة حصوات في المرارة بالليزر.

وكان تقرير تلفزيوني قد كشف أخيرا عن طبيعة الجراحة التي ستخضع لها الممثلة المصرية، هنا الزاهد، إذ ذكر برنامج “ترندنغ” على قناة “إم بي سي 4″، أن هنا الزاهد ستخضع لجراحة إزالة المرارة، بعد تعرضها لآلام حادة، إثر تناولها وجبة بأحد المطاعم في سنغافورة.