كيفانج تاتليتوج يثير الشكوك بسبب صورة مع قاضية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

امتثل الفنان التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» أمام القضاء بسبب قضية التهرب الضريبي، والتي تعود لعام 2017.

كيفانج حضر برفقة محاميه في جلسة القضية التي اتهم فيها النجم التركي، مستشاره المالي أردال دوغان بالتحايل والنصب عليه، بعدما هرب دون تسديد الضرائب المستحقة، على الرغم من أنه دفعها له عن طريق البنك، مشدداً على أنه لا يعلم مكانه بعد هروبه بالأموال، لذلك قرر ملاحقته قضائياً.

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القاضي سأل كيفانج عن أجره الشهري، إلا ان النجم الشهر فضل السكوت ولم يجب، ليرد محاميه بدلاً عنه «فوق 30 ألف ليرة»، وهو الموقف الذي تناولته الصحف التركية بسخرية كبيرة من الممثل الوسيم، حيث أن أجره يفوق ذلك بكثير، في الوقت الذي دافع عنه محاميه مشدداً على أن كيفانج لم يقدر دخله الشهري من قبل، لذلك لم يرد على القاضي، وبالتالي فضل المحامي الرد، إلا أنه أوقع وسيم في موقف محرج أمام الصحافة التركية التي تتابع أعماله وعلى علم بدخله الكبير.

وعلى هامش القضية، تسببت صورة للفنان التركي مع قاضية في اثارة أزمة بالوسط التركي، حيث اثيرت شكوك حول كون هذه القاضية هي المكلفة بقضية كيفانج، وكيف يحق لها التصوير معه داخل المحكمة.

رئيس مجلس القضاة والمدعي العام صرحا بأنه تم تشكيل تحقيق رسمي بخصوص الصورة التي جمعت كيفانج تاتليتوج والقاضية، ليتضح أن القاضية المكلفة بقضية النجم التركي هي رقم 13 في المحكمة الابتدائية في حين أن القاضية التي ظهرت مع الممثل الشهير في الصورة رقم 12 بالمحكمة الابتدائية، كما حرص نجم «العشق الممنوع» على تبرأة القاضية بتدوينة على الصورة المتداولة، كتب فيها: «القاضية التي في الصورة ليست المكلفة بقضيتي».