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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
زار النجم التركي جان يامان، اليونان خلال الأيام الماضية في زيارة استغرقت يومين فقط للمشاركة في بعض الحوارات التلفزيونية.
وخلال الزيارة حاول أحد الصحفيين الإيقاع بجان يامان وتشويه صورته، عن طريق التقاط صورة له ووضعها تحت عنوان “جان يامان يشهر إصبعه الأوسط في اليونان وأساء لسمعة البلد”.
جمهور جان يامان، لم يقف على هذه الصورة ولكنه تبارى للدفاع عنه ونشر صور عدة له وهو يقوم بنفس الحركة لرفع نظارته الشمسية، وكان يستخدمها دائمًا في مسلسله الأخير “الطائر المبكر”، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه في تركيا وتم ترجمته لأكثر من لغة.
مسلسل “الطائر المبكر”، تدور قصته حول علاقة حب رومانسية تجمع بين صاحب شركة إعلانات كبرى، وموظفة لديه ولعبت الصدفة دورًا أساسيًا في بداية قصة حبهما، كما تمر بالعديد من الأزمات، والعمل من بطولته إلى جانب النجمة ديميت أوزديمير، وتم ترجمته لأكثر من لغة.
وكانت العديد من الشائعات قد ربطت بين وجود قصة حب بين جان ودينيا خلال تصوير المسلسل، وبعد فترة من انتهائه خرجت الكثير من الشائعات حول ارتباط جان بإبنة رجل أعمال شهير بتركيا، ولكن لم يتم تأكيدها من قبله.
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة للوقيعة بين جان يامان في اليونان وجمهوره يرد بالصور.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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