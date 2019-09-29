بعد مشاركتها في اختيار ملك جمال لبنبان.. هدية خاصة لنبيلة عبيد.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواجدت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، مؤخرا في لبنان وذلك من أجل مشاركتها كعضو لجنة تحكيم، في مسابقة اختيار ملك جمال لبنان لعام ٢٠١٩.

الفنانة المصرية نبيلة عبيد، تلقت هدية خاصة من الفنان اللبناني جوزيف طعمة، وذلك بعد مشاركتها في المسابقة.

نبيلة عبيد، نشرت صورة لها برفقة جوزيف طعمة والهدية، وهي عبارة عن طاولة “شطرنج” مكتوب عليها اسمها وهو تقليد لبناني يتم تقديمه للنجوم في الفترة الأخيرة.

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وعبرت الفنانة المصرية عن سعادتها بالهدية قائلة: “بشكر الفنان الرائع جوزيف طعمه على الاستقبال الحلو والهدية القيّمة والجميلة”.

واختارت اللجنة المنظمة للحفل محمد صندقلي، للفوز بلقب ملك جمال لبنان لعام 2019، بعد منافسة مع 16 شابًّا في حفل انتخاب جرى في بيروت، بحضور حشد كبير من أهل الفن والإعلام، وأحيا الحفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وقدمت هيفاء وهبي، خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وذلك وسط وصلات رقص مع إحدى الفرق الاستعراضية وتألقت خلال الفستان بفستان فضي مشقوق لأعلى الساق.