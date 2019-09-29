هند صبري تمنح زوجها على السجادة الحمراء بالجونة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة التونسية هند صبري حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم مساء الجمعة 27 سبتمبر، برفقة زوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف.

وقد ظهرت صورة للفنانة التونسية وهي تطبع قبلة على خد زوجها أمام الكاميرات، تعبيرا منها عن حبها الشديد له.

وقد أطلت هند في الحفل بإطلالة رجالية، حيث ظهرت ببذلة سوداء تحتها قميص أبيض، وفتحت جاكت البذلة، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها، وتزينت بإكسسوارات بسيطة ومكياج هادئ.

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وكانت الفنانة التونسية هند صبري قد فازت بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان الجونة، عن دورها في الفيلم التونسي “نورا تحلم”، والمشارك في المسابقة الرسمية بالمهرجان.

الفنانة التونسية لم تستطع تمالك دموعها أثناء استلامها الجائزة، وعبرت عن سعادتها لحصولها على هذه الجائزة من مهرجان الجونة على ‏وجه الخصوص، حيث أنها عضو باللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، ولأنها اتفقت على الفكرة مع المخرجة هند بوجمعة، خلال ‏الدورة السابقة.‏

هند وجهت الشكر لزوجها أحمد الشريف، ‏الذي يدعمها ويحبها، مؤكدة أنه لولا هذا الدعم ما كانت لتنجح، كما شكرت والدتها التي تحمل عنها أطفالها، وتوفر لها المساحة الكافية للعمل.