هل تتذكرون فتيات فريق 4Cats؟.. شاهدوهن في أحدث ظهور مع نيكول سابا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة اللبنانية نيكول سابا قد قررت استعادة ذكريات بدايتها الفنية بسهرة خاصة جمعتها بفتيات فريق الـ4Cats، والذي كانت نيكول واحدة منهن.

نيكول شاركت محبيها أجواء سهرتها بصورة تجمعها بعضوات الفريق، وكتبت معلقة عليها: «صداقة إلى الأبد»، حيث لاقت الصورة تفاعلاً قوياً بين فانز النجمة اللبنانية، الذين جاءت أغلب تعليقاتهم على التغييرات الجذرية التي باتت على شكل عضوات الفريق.

فريق الــ4Cats كونه الملحن والمغني اللبناني غسان الرحباني في أواخر التسعينات، وقد حقق انتشاراً واسعاً في تلك الفترة، إلا أن انسحاب وتغير أعضائها تسبب في تراجعها فنياً حتى اختفت من الساحة الغنائية عام 2007، وهو نفس العام الذي شهد أول ظهور سينمائي للفريق من خلال مشاركتهن الفنان المصري هاني رمزي بطولة فيلم «أسد و4 قطط»، ثم عاد الفريق بعضوات جديدات عام 2011، ولم يقدم أي جديد على الساحة الفنية حتى الآن.

نيكول قررت الانسحاب من الفريق في بداية الألفيات لتنطلق بعدها في عالم التمثيل، وحينها انضمت الفنانة اللبنانية مايا دياب للفريق لفترة، ثم انسحبت، وفضلت العمل بمفردها بعد فترة قصيرة، ومن أشهر أغاني الفريق «يا ناسيني»، «يا عنتر».