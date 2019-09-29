ماذا قالت يسرا اللوزي عن الشبيه بينها وبين نور وغادة عادل؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة المصرية يسرا اللوزي إنه في حالات كثيرة يحدث خلط بينها وبين الفنانة غادة عادل للشبه الكبير بينهما في الملامح.

يسرا قالت إنها لا تنزعج من هذا الشبه، ولكنها تلاحظه أيضا، كما تجد أن هناك تشابه كبير أيضا بينها وبين الفنانة اللبنانية نور، حيث أن الجمهور في عدد من المواقف يعتقد أنها نور.

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الفنانة الشابة أشارت إلى أن هذا الشبه لو تم توظيفه دراميا سيكون مقنع جدا، فمن الممكن أن تقوم هي وغادة ونور بدور ثلاث شقيقات، وسيصدق المشاهد ذلك للشبه بينهما.

يسرا كانت ضمن حضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وتألقت بطلة ناعمة، وحضر حفل الختام عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي، ومنهم يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، بشرى، صبا مبارك، لقاء الخميسي، إيمان العاصي، إيمي سالم، وغيرهم.

يشار إلى أن يسرا اللوزي شاركت في رمضان 2019 في مسلسلي “قمر هادي” مع الفنان هاني سلامة و”كلبش3” مع الفنان أمير كرارة كما ظهرت ‏كضيفة شرف في مسلسل “سوبر ميرو»، مع الفنانة إيمي سمير غانم.