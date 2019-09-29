بكلمة.. نانسي عجرم تقلب مواقع التواصل الإجتماعي رأسًا على عقب

متابعة بتجـــــــــــرد: ينتظر الملايين من محبّي النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة، والتي سبق وأعلنت عن استعدادها لطرحها، بفارغ الصبر.
وقد تواجدت نانسي في الساعات الأخير باستوديو التسجيل، حيث تعمل على الأغنية المرتقب طرحها قريبًا.
وبكلمة واحدة قلبت مواقع التواصل الإجتماعي رأسًا على عقب، حيث نشرت فيديو قصير من الاستوديو في الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد 29 أيلول/سبتمبر الجاري وكتبت بتعليقها عليه كلمة “قريبًا”.
وكانت نانسي عجرم قد كشفت منذ أيام أن الأغنية التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميّزة جدًا وهي من الأغاني الأقرب إلى قلبها.
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