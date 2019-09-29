بعد جائزة أفضل ممثلة.. هند صبري من "الجونة" إلى "قرطاج"

وجهت الفنانة التونسية هند صبري الشكر لمهرجان الجونة، الذي منحها جائزة "أفضل ممثلة" عن فيلمها "نورا تحلم" في دورته الـ3، معربة عن سعادتها بحصولها على الجائزة من بلدها مصر عن فيلم قدمته في بلدها تونس.

ونشرت هند صورة وهي تقبل الجائزة في الجونة السينمائي، عبر حسابها الخاص على "أنستقرام" موجهة الشكر للقائمين على المهرجان.

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وكانت هند صبري صرحت لمجلة "فارايتي" بأن فيلمها الفائز "نورا تحلم" من إخراج امرأة، لكنها لم تتبع منهجا نسويا محددا في الطريقة التي تتحدث بها عن مشاكل المرأة العربية.

وفيلم "نورا تحلم" شارك أيضا ضمن مسابقة "مخرجين جدد" في الدورة الـ67 لمهرجان سان سيباستيان السينمائي بإسبانيا خلال الفترة بين 20 و28 سبتمبر/أيلول الجاري، وينتظر المشاركة بمسابقة مهرجان قرطاج السينمائي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



