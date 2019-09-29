شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة شوتايم تجدد On Becoming a God in Central Florida لـ موسم ثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت شبكة شوتايم مسلسل " On Becoming a God in Central Florida " للموسم الثاني، المسلسل من بطولة كريستين دونست، تيودور بيليرين، بيث ديتو، ميل رودريجيز، تيد ليفين، عثمان آلي، جولي بنز، ميليسا دي سوسا، جون إيرل جيلكس، شارون لورانس، جوش فادم، داوش فاين جوي راندولف، ألكساندر سكارسجارد.

ويتبع المسلسل دنست التى ستظهر بدور Krystal Gill وهي أرملة حديثة وموظفة في حديقة الألعاب المائية في أورلاندو، تخطو طريقها إلى قمة الهرم الذى أطلق عليه اسم Founders American Merchandise، في أوائل التسعينات، وبينما تغوص Krystal بشكل أعمق في هرم FAM، تأخذ الأمور منعطفا خطيرا، حيث تبدأ الأعمال التجارية وطرقة تعاملها مع الأمور في التأثير على كل شخص قريب منها.

السلسلة يكتبها المؤلفان Robert Funke و Matt Lutsky فى عام 2019، على YouTube Premium ، حيث طلبت يوتيوب 10 حلقات للمسلسل، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

يبلغ متوسط مشاهدة ​​الموسم الأول من برنامج " On Becoming a God in Central Florida"، 0.03 في الفئة الديموجرافية للفئة العمرية بين 18-49، ليكون عدد المشاهدات 194000 مشاهد، وبثت الـ 6 حلقات فقط إلى الآن.