كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 02:43 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية ساندي سبب ظهورها بإطلالة مختلفة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي حيث ارتدت بدلة رجالي. وقالت ساندي في تصريحات لبرنامج “عرب وود”: “حبيت اعمل حاجة مختلفة كمان هم خلصوا كل الفساتين فاعمل بقى فقلت اعمل بدلة وخلاص”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ساندي تكشف سبب ظهورها ببدلة رجالي في ختام الجونة: “خلصوا كل الفساتين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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