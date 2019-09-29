بعد انتقاد اطلالتها الجريئة.. سارة نخلة: “الحجاب حجاب القلب واللسان”

كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 02:43 صباحاً - نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورًا جديدة لها من حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتمت فعالياته أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وظهرت سارة نخلة في الصور بإطلالة جريئة حيث كان الفستان مكشوفًا من الأعلى ومفتوحا من أحد الجانبين، وهو ما أثار انتقادات بعض المتابعين.

وعلّق أحدهم كاتبًا: “هو أنتي لو كنتي موتي على الشكل ده كنتيه تقولي لربنا إيه لما يسألك ليه لبستي كده؟؟ علشان المصور ياخد كام صورة وابقا مشهورة!! ياريت نعمل حاجة لأخرتنا بجد”.

Advertisements

ردت سارة على التعليق كاتبة: “ربنا يغفر لنا ويسامحنا يارب صدقني ربك كبير كبير أكبر ما تتخيل.. الحدوتة مش حدوتةة حجاب وهدوم.. الحجاب حجاب القلب واللسان صدقني”. لكن ما لبثت سارة أن حذفت التعليق والرد بعد دقائق قليلة من نشره.