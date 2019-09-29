ديمي مور تفجر مفاجأة وتعترف بتعرضها للاغتصاب

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت نجمة هوليوود الشهيرة والممثلة الأمريكية ديمي مور، في كتابها الجديد “Inside Out”، أنها كيف عانت كثيرًا في حياتها، بداية من الطلاق والإجهاض وإدمان الكحول، وحتى الاغتصاب في سن الـ 15.

وادلت النجمة العالمية البالغة من العمر 56 عاما، في مقابلة مع المذيعة الأمريكية الشهيرة ديان سوير في برنامج “Good Morning America” بتفاصيل جديدة صادمة بشأن واقعة اغتصابها، وتورط والدتها في الأمر.

وبحسب ما نشرته جريدة الديلي ميل البريطانية، كشفت ديمي مور، البالغة من العمر 56 عاما، أن إدمان والدتها فرجينيا كينج للكحول هو ما أدى إلى تعرضها للاغتصاب عندما كانت في الـ 15 من عمرها.

وكشفت الممثلة الشهيرة، في المقابلة أن والدتها باعتها لمغتصبها، مقابل 500 دولار، وتركته يغتصبها في منزلهما، الأمر الذي جعلها تشعر بالخيانة الشنيعة.

وذكرت ديمي، أن والدتها فرجينيا اعتادت اصطحابها إلى الحانات، للفت انتباه الرجال، وفي إحدى الليالي عادت من الحانة إلى المنزل لتجد رجلًا مسنًا ينتظرها في منزلها، ثم هاجمها واغتصبها.

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وأوضحت ديمي أن مغتصبها كان لديه مفتاح للمنزل، وقال لها بعد اغتصابها: كيف تشعرين بعدما تم بيعك بـ 500 دولار؟، مشيرًا إلى أن والدتها تلقت هذا المبلغ مقابل اغتصابها.

وذكرت ديمي أنها ولدت في ولاية نيو مكسيكو، إلا أن والدها هجر والدتها قبل ولادتها، لتربيها والدتها مع زوجها الثاني، والذي يدعى دان جوينس، والذي ظنت أنه والدها الحقيقي، حتى عثرت على شهادة ميلادها في سن الـ 13 عامًا، واكتشفت الحقيقة.

وكشفت النجمة العالمية أن والدتها وزوجها كانا مدمني كحول، وأن “فرجينيا” حاولت الانتحار عدة مرات، الأمر الذي اضطرها لمحاولة إنقاذها ذات مرة بإخراج الحبوب من فمها، وهي مجرد طفلة.

وعلى الرغم من شعورها بخيانة والدتها المؤلمة عندما تعرضت للاغتصاب، قالت ديمي: في أعماق قلبي، لا أود أن أصدق أن والدتي باعتني لرجل غريب، فربما لم يكن الأمر كصفقة مباشرة، لكن ذلك لا ينفي حقيقة أنها منحته الجرأة لاغتصابي وأنها من عرضني لذلك الموقف.

والجدير بالذكر أن الكتاب قد ركز أيضًا على علاقتها بالممثل أشتون كوتشر عندما كانت تبلغ من العمر 42 عامًا، وكيف توترت العلاقة بعدما عانت من الإجهاض في الشهر السادس من الحمل في عام 2004، مما دفعها لإدمان المخدرات والكحول، قبل أن تنتهي علاقة الثنائي المحبوب في عام 2011 بالانفصال، بعد أن اكتشفت ديمي خيانة أشتون لها.