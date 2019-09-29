كاتي هولمز تخطف الأنظار في عرض«The Irishman» بإطلالة كلاسيكية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة كاتي هولمز، أن تخطف الأنظار نحوها في افتتاح فعاليات New York Film Festival في مهرجان نيويورك السينمائي لعام 2019.

وحضرت الممثلة البالغة من العمر 40 عاما، عرضا لفيلم “The Irishman” في قاعة Alice Tully Hall في مركز Lincoln بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ، كما حضر عرض الفيلم فريق العمل كاملا.

وظهرت كاتي بإطلالة كلاسيكية باللونين الأبيض و الأسود خاطفة لأنظار كل المعنيين بالأزياء و الموضة، و كانت “البلوزة” التي اختارت هولمز أن تظهر بها هي واحدة من أبرز تصميمات ” Marc Jacobs ” ووصل سعرها إلى 865 جنيها استرلينيا .

ويشارك في بطولة فيلم The Irishman روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، و من إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان ، و أحداث الفيلم مستوحاة من حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف.