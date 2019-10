ليوناردو ديكابريو في جولة ترفيهية بالدراجة برفقة حبيبته.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور للنجم والممثل الأمريكي الشهير ليوناردو ديكابريو برفقة حبيبته كاميلا مورون، وجاء ذلك أثناء تجولهما بالدراجة في شوارع ولاية نيويورك الامريكية.

وظهرت كاميلا مورون مرتدية هوت شورت مع معطف جينز وليوناردو دي كابريو بقبعة رياضية وملابس كاجوال.

ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون ارتباطا في ديسمبر 2017، وواجها العديد من الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما حيث يبلغ هو من العمر 44 عاما، بينما تبلغ هي من العمر 22 عامًا.

وعلى جانب أخر، ساهمت Earth Alliance، وهى مبادرة بيئية يدعمها النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو ديكابريو، مبلغ 5 ملايين دولار للمحافظة على غابة الأمازون المطيرة فى أعقاب تصاعد حرائق الغابات هناك مؤخرا.

ويعمل صندوق الطوارئ التابع لشركة Amazon Forest Fund لدعم الشركاء المحليين ومجتمعات السكان الأصليين في جهودهم لحماية الأشجار والحيوانات داخل منطقة الأمازون، ومن المقررالتبرع بالأموال لخمس منظمات محلية هي: Instituto Associacao Floresta Protegida (Kayapo) ، ومنظمات السكان الأصليين في منطقة mazon (COIAB) ، و Instituto Kabu (Kayapo) ، و Instituto Raoni (Kayapo) و Instituto Socioambiental (ISA).

والجدير بالذكر أن أخر افلام ليوناردو ديكابريو في السينما الأمريكية كان فيلم once upon a time in hollywood.