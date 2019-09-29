نجمة جوني ديب تتعرض للتشويه.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يعد النجم والممثل الأمريكي الكبير جونى ديب، أحد أهم نجوم العالم ممن يتمتعون بقاعدة جماهيرية عريضة من مختلف البلدان، ويعشقون أعماله الذى تألق فيها منذ ظهوره على الساحة الفنية، إلا أنه يعيش حالياً أسوأ لحظاته سواء بشكل شخصى أو حتى على مستوى مسيرته الفنية بعدما خفت بريقه فى السنوات الأخيرة.

وظهر خفوت بريق جونى ديب جلياً، بعدما تعرضت نجمته المحفورة باسمه داخل ممر شرفى فى لوس أنجلوس لمشاهير العالم إلى تشويه من قبل أحد الأشخاص، كما يظهر فى الصورة التى توضح ذلك، بالإضافة إلى كتابة سباب على النجمة نفسها.

وجاء في تقرير نشره موقع جريدة الديلى ميل وعدد من المواقع الأخرى كلمة “مُتصنع”، وذلك فى إشارة إلى خلافاته مع زوجته السابقة آمبر هيرد، التى وصلت إلى المحاكم وتشتعل خلال الفترة الأخيرة بشكل أكبر خاصة مع مطالبته بتعويض مالى منها يصل لـ50 مليون بسبب ما كتبته فى مقال بخصوصه بعد انفصالهما ذكرت فيه أنها تعرضت للضرب على يده.