ستيفن سيجال في زيارة لأهرامات الجيزة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استقبلت منطقة آثار الهرم الممثل الأمريكى الكبير ستيفن سيجال، وزوجته، حيث قاما بجولة سياحية فى المنطقة، حيث يزور مصر حاليا، على هامش حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

ورافق النجم العالمي خلال الجولة أشرف محيى الدين، مدير عام آثار الهرم، وبدأت الجولة بزيارة الهرم الأكبر، حيث حرص النجم العالمي وزوجته على التقاط الصور التذكارية هناك.

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وأعرب ستيفن سيجال عن إعجابه بالهرم، واصفا إياه بالصرح الأثرى، ومؤكدا أن عملية بنائه إعجاز بشرى.

ومن جانبه قال أشرف محيى الدين إن ستيفن سيجال وزوجته توجها بعد ذلك إلى منطقة البانوراما ومنطقة تمثال أبو الهول، ووعدا بتكرار هذه الزيارة العام المقبل، ليحضرا افتتاح المتحف المصرى الكبير.

والجدير بالذكر أن النجم و ممثل الأكشن الأمريكي الكبير ستيفن سيجال، قد حضر حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي فى دورته الثالثة، وظهر على السجادة الحمراء لفعاليات المهرجان، ومنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز للفائزين، بالإضافة إلى منح الفنان محمد هنيدى جائزة نجمة الجونة الإبداعية.