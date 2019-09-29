عمرو سعد يستعد لتصوير فيلم كوميدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والممثل المصري عمرو سعد، هذه الأيام للقيام ببطولة فيلمين إحداهما كوميدي يقوم بكتابته حالياً الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، وذلك فى ثانى تعاون يجمعه بعمرو سعد بعد فيلمهما الذى أثار جدلا واسعا “مولانا”، ومرشح لإخراجه سعيد الماروق.

وعلى جانب آخر يستعد عمرو أيضا، خلال أيام لخوض تجربة أخرى تنتمى لأفلام الحركة والإثارة وتعتمد بشكل أساسى على الأكشن وهو فيلم ضخم انتاجيا، حيث تم الاتفاق مع شركة أجنبية لتنفيذ بعض مشاهده، ويضم الفيلم بجانب عمرو سعد مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمود حميدة وعمرو عبد الجليل، ونسرين طافش، وجارى التفاوض مع نجم مهم سيكون مفاجأة.

وكان آخر أعمال عمرو سعد فى السينما فيلم “فرعون”، وتم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، وفى الدراما مسلسل “بركة” من إنتاج سينرجى وتم عرضه خلال شهر رمضان الماضى ،من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، شاركه البطولة كمال أبو رية، هالة صدقى، محمد لطفى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة.