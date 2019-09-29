في ذكرى رحيل علاء ولي الدين.. تفاصيل آخر مكالمة بينه وبين الفنان حسن حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحل هذا الشهر ذكرى ميلاد الفنان المصري الراحل علاء ولي الدين، والذي رغم رحيله مازال زملائه يتذكرونه دائما ويعبرون عن افتقادهم له.

الفنان المصري حسن حسني تحدث عن علاقته بالفنان الراحل، وقال إن علاء كان أقرب أبنائه إليه، فرغم حبه الشديد لنجوم الشباب الذين عمل معهم، إلا أن علاء كان أطيبهم وأكثرهم خلقا وأدبا.

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حسن حسني قال إنه عندما علم بوفاة علاء شعر بصدمة كبيرة، وابتعد وسافر بعيدا لمدة 3 شهور، وقرر أن يعتزل الفن حزنا عليه، ولكنه عدل عن قراره بعد إلحاح زملائه، بقولهم إن الجمهور له حق عليه.

الفنان المصري تحدث عن المكالمة الأخيرة بينه وبين علاء ولي الدين، وقال إن علاء كان يصور معه مسرحية «لما بابا ينام»، وسافر للخارج لتصوير فيلم، واتصل به من هناك للاطمئنان عليه وعلى العرض، ثم فؤجئ حسن بخبر وفاته ليلة عيد الأضحى بعد ذبح الأضحية.

علاء ولي الدين رحل في شهر فبراير عام 2003، في صباح عيد الاضحى، حيث تعرض لغيبوبة سكر، وتم نقله للمستشفى ورحل على الفور.