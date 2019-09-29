الفنان أحمد وفيق يخضع لعملية جراحية في المغرب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري أحمد وفيق لعملية جراحية دقيقة في مدينة كازابلانكا المغربية.

الفنان المصري كشف عن خضوعه لجراحة في الحنجرة والأحبال الصوتية، وطلب من جمهوره الدعاء له.

وفيق قال: “بحمد الله وفضله أجريت أمس، عملية جراحية في الحنجرة والأحبال الصوتية في كازابلانكا، دعواتكم لي بإتمام الشفاء”.

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وأحمد وفيق ممثل مصري خريج كلية التجارة جامعة المنصورة وفيها اشترك بفرقة المسرح، فكان يصمم الديكورات ويخرج المسرحيات ويمثل فيها، وحصل على جائزة مستوى الجامعات.

بداية أحمد وفيق كانت في المسرح مع الفنان محمد صبحي، حيث عمل في مسرحية بالعربي الفصيح، وبكره، ودستور يا سيادنا, وحوده كرامه ، شاهده المخرج يوسف شاهين في إحدى المسرحيات التي شارك فيها ورشّحه لبطولة فيلم “الاخر” عام 1999 ثم فيلم «المصير»، إلا أن نحافته آنذاك لم تمكّنه من أداء البطولة، فرشّحه بعد ذلك لبطولة فيلم «سكوت هنصور».

ومن أبرز أعماله السينمائية: “الآخر”، “سكوت حنصور”، “العاصفة”، “دكان شحاتة”، “بنتين من مصر”، “هروب اضطراري”، ومن أعماله الدرامية: “كأنه امبارح”، “أمر واقع”، “عوام خفية”، “الدولي”، “سقوط حر”، وغيرها.