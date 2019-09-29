ميساء مغربي تكشف: هذا المرض سبب انتفاخ وجهي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لاحظ عدد كبير من جمهور الفنانة المغربية ميساء مغربي انتفاخ وجهها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

انتفاخ وجه الفنانة المغربية دفع جمهورها لاتهامها بحقن وجهها بحقن الفيلر مما تسبب في انتقاخه بهذا الشكل، إلا أن ميساء خرجت عن صمتها لتنفي هذه الاتهامات تماما.

ميساء أكدت أنها لم تحقن وجهها بالفيلر كما يظن البعض، ولكن كل ما في الأمر أنها تعاني في الفترة الحالية من مرض احتباس السوائل، وهذا هو سبب ظهور وجهها على نحو ممتلئ.

Advertisements

الفنانة المغربية نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه مع طبيبة التجميل الخاصة بها، والتي أكدت على كلام ميساء، وكشفت طريقة علاج هذا المرض بقولها إن على ميساء مغربي وكل من يعانون من هذه المشكلة، أن يخضون لنوع معين للمساج من أجل التخلص من الماء الزائد في الجسم.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا صورة تجمع الفنانة المغربية ميساء مغربي بزوجها، وذلك في أول ظهور له.

زوج الفنانة المغربية ظهر في الصورة وهو يحتضنها، ولم تكشف الصورة عن ملامحه بشكل كبير، حيث كان يرتدي نظارة شمسية على عينيه وقبعة على رأسه.