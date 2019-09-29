وفاة المغني خوسيه خوسيه عن 71 عاما.. ورئيس المكسيك: أمر محزن

ذكرت وسائل إعلام محلية أن المغني ومؤلف الأغاني المكسيكي خوسيه خوسيه، الذي ظل رمزا موسيقيا عبر أمريكا اللاتينية لأكثر من 50 عاما، توفي السبت، عن 71 عاما.

وقالت محطة تيليفيسا المكسيكية إن المغني توفي في ميامي، السبت، نتيجة مضاعفات بعد علاجه من سرطان البنكرياس، الذي كشف خوسيه خوسيه بنفسه إصابته به في 2017.

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واشتهر خوسيه خوسيه بقصائده الغنائية القوية الرومانسية، ومن بينها "العالم" (ذا وورلد) و"حياتي" (ماي لايف)، ورشح عدة مرات لجوائز جرامي، وشارك في التمثيل أحيانا.

وكان جمهوره يطلق عليه لقب "أمير الأغنية"، وولد في عائلة موسيقية ونشأ في مكسيكو سيتي، وفي أوائل سن المراهقة بدأ يعزف على الجيتار ويغني، وأصبح كثير من أعماله مصدر إلهام للجيل الأصغر من الفنانين والموسيقيين مثل نجم البوب اللاتيني خوليو إجلايسياس.

واستبدل نجله خوسيه خويل، وهو موسيقي أيضا، صورته الشخصية على تويتر بشريط أسود.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحفيين بعد سماعه نبأ وفاة خوسيه خوسيه قبل كلمة كان من المقرر أن يلقيها في ولاية شيواوا الشمالية "وفاته أمر محزن".