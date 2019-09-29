لافتات تُهنّئ بسلامة عاصي الحلاني في مسقط رأسه









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّر أهالي بلدة الحلانية البقاعية عن محبتهم لابنها الفنان عاصي الحلاني برفع اللافتات التي حملت توقيع “شباب الحلانية” إلى جانب تمنياتهم له باستعادة نشاطه للعودة الى هوايته بالفروسية، ودعائهم له بالسلامة بعد الحادث المؤلم الذي تعرّض له بسقطوه عن جواده.

ونشر "الحلاني" عبر صفحاته على مواقع التواصل صور اللافتات التي حملت أوصافاً تكرّمه بعبارات الودّ مثل "الفارس الغالي وصاحب القلب الكبير"، وشكرهم كاتباً "الف شكر لكم على محبتكم الكبيرة عائلتي وعزوتي وديرتي وربعي البعتز وبفتخر فيكم وبمحبتكم ..الله يديم عزكم ويكبر جاهكم".