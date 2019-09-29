شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صيام ينضم إلى فريق عمل مسلسل "ملاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد صيام إلى فريق عمل مسلسل "ملاك" ويجسد أحد الأدوار الرئيسية ضمن الأحداث ويشارك فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم فهمى وايتن عامر وصبرى فواز وتأليف حسان دهشان وإخراج ابراهيم فخرومن المقررتصويره خلال الأيام القليلة المقبلة ويجرى حاليا ترشيح عدد من الأبطال للمشاركة فى العمل .

وتدورأحداث العمل حول قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان، ويراهن على القصة السيناريست حسان دهشان، ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية، حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته.

جدير بالذكر أن أحمد صيام شارك في مسلسل "زلزال" الذي عرض في شهر رمضان 2019، وهو بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.