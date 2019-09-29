​صور وفيديو| "بلوك راغب لأحلام وحماقي ينقذ متسابق لبناني".. تفاصيل ثاني حلقات "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

عرضت، أمس السبت، ثاني حلقات برنامج المواهب"The voice" في موسمه الخامس، الذي يعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، وتتكون لجنة التحكيم من: "محمد حماقي، وسميرة سعيد، وأحلام، وراغب علامة".

نرصد لكم أبرز المحطات في ثاني حلقات البرنامج في التقرير التالي:

- اختار أول متسابق بالحلقة الثانية من برنامج المواهب، الانضمام لفريق الفنانة سميرة سعيد من بين المدربين.

- استمر الفنان محمد حماقي في إهداء فريقه "تي شيرتات"، واستمرت الفنانة سميرة سعيد في تقديم الأحضان وإرسال القبلات لفريقها وأيضًا منح "سي ديهات" لبعضهم.

Advertisements

- حرصت الفنانة أحلام علي اصطحاب لافتات تحملها بيدها وتحمل كلمات مختلفة لمحاولة استفزاز باقي المدربين، وترفعها عند انضمام المتسابق لفريقها ومنها "مقهورين وتاكي".

- أنقذ الفنان محمد حماقي، المتسابق اللبناني بهاء خليل، من الخروج من المسابقة بالبرنامج، حيث ضغط على الزر في اللحظات الأخيرة، وسط عدم ضغط أي من المدربين على الزر لاختياره.

- أظهر الفنان راغب علامة، أولى هداياه لأعضاء فريقه، وهو عبارة عن كاب أسود مكتوب عليه أول حرف من اسمه "R"، ويبدو أن راغب يمنحه لمن يثق في موهبته بنسبة كبيرة، حيث لم يمنحه لأي من أعضاء فريقه في الحلقة السابقة.

- حرص الفنان راغب علامة على منح الفنانة أحلام "بلوك"، في نهاية الحلقة الثانية من البرنامج، ليحرمها من ضم المتسابقة "نهى رحيم".

- ضم فريق حماقي" وجيه البجاوي - عثمان الادريس - بهاء خليل "، بينما ضم فريق أحلام"عبد العزيز ابراهيم - علي الشريفي - عايدة "، فيما ضم فريق سميرة سعيد "رضوان الاسمر- الأرسوزيس - توفيق الكلش"، وأخيرًا ضم فريق راغب علامة "أميليا - شيماء محمود - نهى رحيم".