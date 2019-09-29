إطلالة عائشة بن أحمد وزوجة وائل جسار بملابس شتوية .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجول، وتنظر في هاتفها المحمول.

ساموزين

نشر المطرب ساموزين صورة جديدة لها، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها خلال إحيائه إحدى الحفلات.



عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة السورية صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة مرتدية بلوزة فوشيا، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.



هبة عبدالعزيز

نشرت الفنانة هبة عبدالعزيز صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها برفقة صديقتها.

ميريال جسار

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نشرت ميريال جسار، زوجة المطرب وائل جسار، صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت في بإطلالة شتوية أنيقة، نالت اعجاب جمهورها.

لارا إسكندر

نشرت الفنانة لارا إسكندر صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، ولوك جديد، نالت أعجاب متابعيها.

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تجلس في أحد الكافيهات.

هند رضا

نشرت المذيعة هند رضا صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مميزة.

يارا

نشرت المطربة يارا صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال وهي تستجم في أحد الحدائق.