محمد إمام يحتفل بحصوله على الدرع الذهبي من يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد إمام بوصول قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بتخطيها أكثر من مليون مشترك.

ونشر إمام صورة له، هو يحمل الدرع الذهبي من يوتيوب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "خطوة في مشوار، الواحد يغني بقى ولا إيه".

يُذكر أن الفنان محمد إمام يقوم حاليا بتصوير فيلم "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، ومن بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبدالوهاب، وكان مقررا طرح الفيلم في عيد الأضحى، إلا أنه تأجل بسبب عدم الانتهاء منه.

