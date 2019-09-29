محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بصور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من مهرجان الجونة، الذي شاركت فيه، عضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام القصيرة.
وظهرت درة خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية بدلة بيضاء، وعلقت: "انتهت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بلحظاته الجميلة وعروضه القيّمة والممتعة، شكرا على ثقتكم وإسنادكم لي مهمة عضوية لجنة التحكيم، استفدت من المشاهدات والمناقشات وسعدت بفرحة كل الفائزين بالجوائز".
واختتمت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| درة عن "الجونة السينمائي": "شكرا على ثقتكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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