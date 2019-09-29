صورة| على ربيع بـ"لوك" أميتاب بتشان في مسرح مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان على ربيع صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحد عروض مسرح مصر. وظهر ربيع في الصورة بشارب وشعر يشبه الفنان الهندي "أميتاب بتشان"، وعلق: "أميتاب بتشان من عرض اليوم، محمد هيا عايز هيا يشرب هيا". يُذكر أن أخر أعمال الفنان علي ربيع كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي عُرض على فضائية إم بي سي مصر، رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من سهر الصايغ، وصابرين، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي، ويعرض حاليا الموسم السابع والأخير من مسرح مصر.

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