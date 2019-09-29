السورية أمل عرفة تنشر فيديو في بداية حياتها الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة السورية أمل عرفة مقطع فيديو لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت أمل في الفيديو، في أثناء غنائها في إحدى الحفلات في بداية مشوارها الفني. وكانت أمل قد حضرت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي ببطولة المسلسل الكوميدي "كونتاك " للمخرج حسام الرنتيسي و إنتاج شركة "إيمار الشام ".

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