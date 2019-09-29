صور.. متسابقو الكوسبلاي يكشفون عن شخصياتهم في "E sports summit"

كشف متسابقو الكوسبلاي عن سر إختيارھم لشخصيات الرسوم المتحركة، وألعاب الفيديو التي جسدوھا في المسابقة المقامة بمھرجان "إيجيكون"، وذلك ضمن فعاليات "Esports summit"، والتي أقيمت على خشبة مسرح كلوب ذا فيلد بالمعادي.

وأوضح موسى دافنشي سبب اختياره لشخصية القرصان جاك سبارو التي جسدها النجم العالمي جوني ديب في سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي"، لأنه وجدها قريبة من شخصيته.

أما إبراهيم عكاشة، فقد اختار شخصية فلين رايدر من الفيلم الكرتوني رابونزل، لأنه وجد الشخصية قريبة منه و لطبيعته المتمردة، كما أنه من عشاق أعمال ديزني.

و أختار عمر أحمد شخصية كيلوا من مسلسل الأنمي هانتر أكس هانتر الشهير

و المعروف في العالم العربي بإسم القناص، لأنه يعشق تلك الشخصية منذ الطفولة.

و أفصح عز عن سبب إختياره لشخصية جلال فرنانديز من أنيمي فايري تايل، لأنها شخصية متنوعة المشاعر.

و جسد عمر سبنلي شخصية إينوسوكي من أنمي ديمون سلاير ، لمتابعته الأنمي منذ سن مبكرة.

وبينما جسد البعض شخصيات مستوحاة من الأفلام و الأنمي، أختار آخرون تجسيد شخصيات من عالم الألعاب، فقد قام محمود هيرو بتجسيد شخصية ساب زيرو من سلسلة ألعاب مورتال كومبات القتالية الشهيرة استغلالاً لبنيته الجسمانية و

لياقته البدنية.

و قام زياد زيو بإختيار شخصية إزيو أوديتوري من سلسلة ألعاب أساسنز كريد، استغلالاً لمهاراته في رياضة الباركور التي تساعده في إتقان تجسيد الشخصية، بالإضافة لتمتع شخصية إزيو بكاريزما استثنائية و الشخصية الوحيدة التي صدر لها ثلاث أجزاء مختلفة في تاريخ سلسلة أساسنز كريد.

و انتقى أدهم حامد شخصية باتل بوني ريفن من لعبة ليج أوف ليجيندز المعروفة اختصاراً بأسم لول بعد تعديلها، لكونه من عشاق اللعبة و تصدره العديد من المراكز باستخدام تلك الشخصية، بالإضافة لتشكيلها تحدياً جديداً عليه.

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بينما جسد عمر فيكتور شخصية زينوجورى من لعبة مانستر هانتر، لكونه تحديًا جديدًا يستطيع من خلاله الفوز بالمركز الأول بالمسابقة.

و بالنسبة لسيف يحيى فقد جسد شخصية كلاود سترايف من سلسلة ألعاب فاينال فانتاسي، لأنه وجد أن كاريزما الشخصية تلائمه.