"كامننا" تجمع أحمد السقا ومحمد هنيدي مجدداً.. وهذه الأفلام الفائزة في حفل ختام مهرجان الجونة...

ميرنا وليد - بيروت - أقيم ليلة أمس حفل ختام ​مهرجان الجونة السينمائي​ في دورته الثالثة، التي انطلقت يوم 19 من الشهر الحالي، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضورن ومنهم ​درة التونسية​، نجيب ساويرس، مروان حامد، ​خالد الصاوي​ وزوجته، ​إيمان العاصي​، تامر حبيب، بسمة، المخرج تامر عشري، ريم مصطفى، ​محمد هنيدي​، أروى جودة، أحمد حاتم، مي عمرو، الفنان العالمي محمد كريم، ​ناهد السباعي​، بسمة، ​الفنان أبو​ وزوجته.

وبدأ الحفل بأغنية الفنان أبو "حبيبي يا غالي"، وهي من ألحانه وكلماته.

الممثل ​أحمد السقا​ رحب بالحاضرين وشكر القائمين على المهرجان على مجهودهم، وطلب من المهرجان قبل تكريم هنيدي ان يعرضوا فيلما قصيرا فيه مجموعة من مشاهد لأفلام هنيدي وتحدث بعض صناع السينما عنه، منهم محمود البزاوي، وأشرف عيد الباقي و​أحمد فهمي​.

وحرص هنيدي على نعي شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا بالأمس، وتمنى أن يحفظ الله مصر، وغنى مقطعاً من أغنية "كمانانا" مع السقا.

وأعلن المهرجان عن الأفلام الفائزة بالجوائز، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أميركي، وهي كالآتي:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أميركي) وذهبت إلى فيلم "​ستموت في العشرين​" للمخرج أمجد أبو العلاء.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أميركي) وذهبت إلى فيلم "عيد القربان" للمخرج يان كوماسا

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أميركي) ذهبت إلى فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أميركي) ذهبت إلى فيلم "بابيشا" للمخرجة مونية مدور

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة وشهادة) ذهبت إلى الممثل بارتوش بيلينا عن دوره في فيلم "عيد القربان"

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة) ذهبت إلى الممثلة ​هند صبري​ عن دورها في فيلم "حلم نورا".

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مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أميركي) ذهبت إلى فيلم "حديث عن الأشجار" للمخرج صهيب قسم الباري

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أميركي) ذهبت إلى فيلم "143 طريق الصحراء" للمخرج حسن فرحاني

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "كابل، مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أميني.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "إبراهيم، إلى أجل غير مسمى" للمخرجة لينا العبد.

مسابقة الأفلام القصيرة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و15000دولار أميركي) ذهبت إلى فيلم "امتحان" للمخرجة سونيا ك. حداد.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أميركي) ذهبت إلى فيلم "أمي" للمخرج وسيم جعجع.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أمييركي) ذهبت إلى فيلم "لحم" للمخرجة كاميلا كاتر

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أميركي) وذهبت إلى فيلم "سلام" للمخرجة زين دريعي.

تنويه لجنة التحكيم الخاص لفيلم "السادس عشر من ديسمبر" للمخرج ألفارو جاجو دياز

جائزة سينما من أجل الإنسانية.

جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أميركي) ذهبت إلى فيلم "البوساء" للمخرج لادج لي.جائزة لجنة تحكيم "نيتباك" لأفضل فيلم آسيوي ذهبت إلى فيلم "كابل، مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أميني.

جائزة لجنة تحكيم "فيبريسي" ذهبت إلى فيلم "1982" للمخرج وليد مونّس.

وكان لموقع "الفن" هذه اللقاءات الخاصة:

رجل الاعمال سميح ساويرس عبر عن سعادته بمرور 30 عاما على انشاء الجونة، وثلاثة اعوام على انطلاق المهرجان، منوها بأنه كان يحلم منذ البداية باليوم الذي يكبر فيه مهرجان الجونة، مشيرا في حديثه الى موقع "الفن"، إلى انهم يحضرون للعام المقبل مفاجآت عديدة للحاضرين، وهم مصممون على انشاء مهرجان موسيقي، وقاعة مؤتمرات كبيرة تستضيف المهرجان.

الممثل المصري محمد هنيدي عبر عن سعادته بالتكريم من مهرجان الجونة، وخصوصاً أن الممثل أحمد السقا قدم له الجائزة، وقال لموقع "الفن" ان نجوم الكوميديا لا يكرمون دائما وهو متواجد دائما، مشيرا الى ان الجمهور اصبح واعياً، ويستمتع بالاعمال الكوميدية مثلها مثل اي نوع آخر من الأعمال الفنية.

ويكرَّم هنيدي في الدورة الثالثة بجائزة حصل عليها الفنان عادل امام في الدورة الاولى من المهرجان، وداوود عبد السيد في الدورة الثانية، ما جعله يشعر بالفخر الكبير لحصولة على جائزة اخذها قبله عمالقة.

وبعد فوز المخرج السوداني أمجد أبو العلاء بجائزة نجمة الجونة الذهبية، لافضل فيلم روائي طويل عن فيلمه "ستموت في العشرين"، عبر عن سعادته بعرض فيلمه "ستموت في العشرين" بمهرجان الجونة، خصوصاً انه كان ينتظر ان يشاهد رد فعل الجمهور المصري على الفيلم.

وتطرق أمجد في تصريحه لموقع "الفن"، للحديث عن المشاكل والمصاعب التي واجهته، وقال ان موضوع عدم وجود صناعة سينما في السودان ليس لطيفاً، منوها بأن لديهم العديد من المشاكل التي كانت عائقا امامهم وكانت تمنع خروج الفيلم، منها مشكلة التمويل، ولكن أمجد نظر الى الموضوع بشكل ايجابي وصنع فكرته، ووجد ان السودان أرض خصبة للحكايات لانها لم تخترق منذ 20 عاماً، فتاريخ السينما في السودان لم يتعدَّ الـ7 افلام.