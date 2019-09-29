حبيب الحبيب إتُهم بتقليد ناصر القصبي.. وممثلة أميركية زعمت أنه تحرّش بها

ميرنا وليد - بيروت - ​حبيب الحبيب​ هو ممثل سعودي من مواليد مدينة الرياض في 25 حزيران/يونيو عام 1976، وقد بدأ مسيرته الفنية بدور بسيط في مسلسل "​طاش ما طاش​"، وشارك بعدها في العديد من المسلسلات، حتى كوّن ثنائياً مع الممثل السعودي ​فهد الحيان​، وبعد عامين من المشاركة في مسلسل "غشمشم"، ظهر في مسلسل "كلنا عيال قرية".

ومن أهم المسلسلات التي شارك فيها "​واي فاي​"، "​العاصوف​"، "أقارب وتعالب"، "بيني وبينك 4"، "من الآخر"، "وسيلفي". كما شارك في عدد من المسرحيات، ومنها "وسطي بلا وسطية"، "حراج أكادمي"، "البيت الآلي"، و"شروخ وفروخ".

تصنيفه كممثل كوميدي

قال حبيب الحبيب في مقابلة صحافية: "شعرت منذ البداية بأن لدي بضاعة وأدوات معينة تحتاج لتوظيف واستغلال جيدين، وأرى أني قد نجحت في ترويج هذه البضاعة على المشاهد، ودليل ذلك تصنيفي كممثل كوميدي، فالمنتجون يتصلون بي يعرضون الأدوار الكوميدية علي كما أن لدي مخزوناً من "الكاريكترات" الكوميدية التي أستطيع تقديمها، وأنا راضٍ عن هذا التصنيف، ولكن لا يعني أنني لن أقدم أدواراً أخرى".

وأضاف: "الجمهور هو من يصنفني، ومن خلال آرائه التي تصلني وأجد أنني في الصف الأول، كما أني مقتنع بما وصلت إليه، ولكني أطمح إلى المزيد، وأسعى لأكون الرقم واحد بين هؤلاء النجوم".

كما أكد حبيب الحبيب أن محاولة إضحاك الجمهور أمر صعب؛ لأن المشاهد صار يدرك ما حوله، ومن السهل أن يغيِّر القناة؛ لذلك يبذل الفنانون جهدًا كبيراً لمحاولة تلبية ما يرغب فيه المشاهدون، وضمان مشاهدتهم لهم.

وكشف في حوارٍ له أن سبب نجاحه في تأدية أي دور عُرض عليه هو تقمُّصه الشخصية بالكامل، فيلعب مع النص ويتقمَّص الشخصية بناءً على الورق أمامه، ما جعله يتمكَّن في أعماله السابقة من أن يوصل رسالته.

الدراما ​السعودية​

أكد حبيب الحبيب في مقابلة صحافية أنه: "لدينا طفرة إنتاجية غير عادية في السعودية، وهي ظاهرة صحية، ف​الدراما السعودية​ باتت تسير بخطى صحيحة وناجحة تجاه الأفضل، ولكننا حتى الآن لم نصل إلى خط المنافسة، ولن نتسيد إلا إذا كان هدفنا الجوهري النجاح وليس المادة، على ألا ننسى أن هناك أعمالاً محلية أوصلت الدراما السعودية إلى العالم العربي، مثل المسلسل الشهير "طاش ما طاش".

وأشار الى أنه: "قد تكون هناك هفوات في بعض الأعمال التي قدمت، ولكن ذلك لا يلغي النجاحات التي تحققت في فترات قصيرة، ولكن للأسف هناك أقلام تكتب بلسان الكاره على مستوى الشخوص بعيداً من النقد الراقي الباحث عن الارتقاء بمستوى الأعمال، فنحن نبحث عن النقد الذي يجعل الفنان يعيد حساباته".

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إتهامه بتقليد ​ناصر القصبي​

إتُهم حبيب الحبيب بأنه يقلّد الممثل السعودي ناصر القصبي في أدائه، فرد قائلاً: "إذا كنت قد تأثرت بناصر القصبي، فإن ذلك يعني أني تأثرت بالنجم الكوميدي الأول على مستوى السعودية، ولكني أرى خلاف ذلك، فأنا لدي خط مختلف عن خط القصبي، وإن كنا نملك الروح ومستوى القبول ذاتهما عند الجمهور مثل أي شاعرين مبدعين تتوارد خواطرهما، فناصر القصبي وحبيب الحبيب ولدا فنانين".

الألقاب

أطلق عليه الممثل السعودي ​عبد الله السدحان​ لقب "ملك الكاريكتر"، لقدرته على تقمص أية شخصية تناط به، ووالده حمد الحبيب لقّبه بـ "نمر المسرح السعودي"، بعد أن حضر جميع مسرحياته، كما لقّبه المخرج السوري هشام شربتجي بـ"حبيب ريدي"، لجهوزيته الدائمة لأي مشهد من حيث اللفظ والشخصية.

​شانون إليزابيث​ تتهم حبيب الحبيب ب​التحرش الجنسي​ بها

إتهمت الممثلة الأميركية شانون إليزابيث، المشهورة بحصة العتيبي، حبيب الحبيب بالتحرش الجنسي بها، أثناء عملهما معاً فى مسلسل "سيلفي"، مهددة بنشر رسائل سرية بينهما تؤكد إتهامها.

ورداً على دفاع حبيب الحبيب عن الكاتب ​خلف الحربي​ والممثل ​أسعد الزهراني​، اللذين اتهمتهما من قبل بالتحرش بها، قالت إليزابيث في مقطع فيديو إنّه "يكذب"، وهو الآخر تحرّش بها، ولديها رسائل منه على هاتفها وإنها ستفضحه.

وتسبب إتهام إليزابيث للحبيب بالتحرش بها، بهجوم كبير عليها من قبل السعوديين على مواقع التواصل الإجتماعي، فالبعض إستنكروا اتهاماتها للحبيب ومزاعمها بحق الزهراني والحربي، فيما رأى البعض الآخر أنها صادقة.