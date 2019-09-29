ستيفن سيجال يزور أهرامات الجيزة بمصر: صرح أثري وإعجاز بشري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت منطقة آثار الهرم بمحافظة الجيزة المصرية، الممثل الأمريكي العالمي ستيفين سيجال وزوجته، وكان في استقبالهما أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم في جولة داخل المنطقةً الأثرية.



بدأ ستيفن سيجال وزوجته بزيارة الهرم الأكبر وحرصا على التقاط الصور التذكارية أمامه، وأعرب سيجال عن إعجابه بهذا الصرح الأثري، واصفا عملية بناءه بالإعجاز البشري.

وأوضح "محي" أن سيجال وزوجته توجها إلى منطقة البانوراما ومنطقة تمثال أبوالهول ووعدا بتكرار الزيارة العام المقبل ليحضرا افتتاح المتحف المصري الكبير.

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