هكذا يظهر على ربيع فى فيلمه الجديد "سيدى بشر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع فيلم "سيدى بشر" للمخرج سامح عبد العزيز التحضيرات والتجهيزات الأخيرة للفيلم والتعديلات النهائية على السيناريو استعداداً لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، ويجسد على ربيع شخصية بائع متجول فى شارع خالد ابن الوليد ويواجه العديد من المواقف والصعوبات فى إطار كوميدى.
الفيلم تدور أحداثه حول بائعين فى شارع خالد بن الوليد الشهير بالإسكندرية، ويقوم ببطولته على ربيع وكريم عفيفى ومحمد عبد الرحمن.
فيلم "سيدى بشر" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وريكو وجار التفاوض مع عدد من النجوم للانضمام إلى أسرة العمل.
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