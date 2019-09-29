شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يعلق على وفاة الطفلة جنة: المفروض المجرمين يتعدموا كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم أحمد السقا على حادثة الطفلة جنة، البالغة من العمر 4 سنوات، والتى توفيت إثر تعرضها للتعذيب على يد جدتها، فى حادث مأساوى للغاية بُترت خلاله ساقها لتتوفى بمستشفى المنصورة الدولى.

السقا علق على الأمر عبر حسابه على موقع "تويتر"، من خلال هاشتاج "الإعدام لخال وجدة الطفلة جنة" بكتابة: "تخيل إن الإعدام الحكم القاسى ده بمثابة راحة للمجرمين.. دول اللى المفروض يتعدموا كل يوم"، فى إشارة منه للخال وجدة الطفلة جنة.

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جدير بالذكر أن الكشف الطبى على الطفلة جنة، فور وصولها للمستشفى، أظهر أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلى، كما تبين أيضا إصابتها بغرغرينا فى القدم إثر كسر فى الساق، وبقائها لمدة طويلة دون علاج، مما أدى إلى ضرورة بتر الساق اليسرى، مما استلزم وضعها فى العناية المركزة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فجر اليوم.



