شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعلن تأجيل حفله المقبل فى الإسكندرية إلى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم تامر حسنى حفل غنائياً يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من شهر أكتوبر، احتفالا بتخرج دفعة 2019 لطلاب إحدى الجامعات بالإسكندرية، حيث كان من المقرر إقامته غدا الأحد إلا أنه تم تأجيله يومين.

ووفقاً لما أعلنه تامر حسنى عبر حسابه على إنستجرام مؤخرا، حيث كتب: "تم تأجيل حفل الإسكندرية من يوم 29 سبتمبر إلى يوم 1 أكتوبر".

ومن المقرر أن يغنى تامر عددا من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك"، إضافة إلى أغانيه الشهيرة لدى الجمهور.