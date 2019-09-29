شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Hulu تلغى مسلسل Ghost Rider قبل بدء مرحلة إنتاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة Hulu المسلسل التليفزيونى مارفل Ghost Rider، قبل بدء تصويره، بالرغم من ظهور الشخصية في مسلسل Marvel’s Agents of SHIELD منذ عام 2016، ولاقت الشخصية نجاحا كبيرا مع المعجبين.

قام جابرييل لونا بلعب شخصية روبي رييس في مسلسل Marvel’s Agents of SHIELD لعدة حلقات، ومن المقرر أن يعود مسلسل Marvel’s Agents of SHIELD في وقت لاحق من هذا العام لموسمه الأخير على قناة ABC.

وكانت قد ذكرت شبكة Hulu أن كتابة مسلسل Ghost Rider وصل إلى طريق مسدود، حيث أصبحت جلسات كتابة الحلقات مملة، ولم يجدوا بها أحداث لتظهر الشخصية منفصلة في مسلسل منفرد، ولكن لا يزال يعرض لـ مارفل سلسلتين أخريتين من وهما Runaways ، و Helstrom على الشبكة.

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وصرح العاملين على المسلسل ستيفن لايت فوت وبول زبيزيوسكي وجيف لوب أنه لايزال يوجد أمل لـهذه السلسلة، حيث أنه يمكن اختيار فريق كتابة جديد يمكنه أن يجدد الأمل في كتابة المسلسل من جديد.

ومن المقررأن يظهر جابرييل لونا على الشاشة الكبيرة من خلال فيلم Terminator: Dark Fate، بعد ما أعلن لونا ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور إنستجرام الأسبوع الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".