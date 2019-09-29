شكرا لقرائتكم خبر عن العين فلقت الحجر.. مرض هنا الزاهد فى شهر العسل وإصابة حمادة هلال وأحمد جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "العين فلقت الحجر" يبدو أن تلك المقولة انطبقت تماماً على عدد من النجوم والنجمات خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرضوا لانتكاسات صحية فى 2019 صاحبت إنجازات حققوها فى نفس الوقت، وكأن عين الحسود أصابتهم بسرعة شديدة أكثر مما يتخيلوا، ونسلط الضوء على أبرز تلك المواقف فى السطور التالية:

من حفل زفاف مبهر تزوجت فيه حبيبها الفنان أحمد فهمى، وحضره أغلب النجوم والمشاهير ممن حرصوا على مشاركتهم فرحتهم، إلى المرض فى شهر العسل اضطرها إلى الذهاب إلى المستشفى ومطالبة متابعيها بالدعاء، الأمر الذى استغربه الجميع ممن اصطدموا بما تعرضت له أحدث عروسة فى الوسط الفنى.



هنا الزاهد

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ما أن ترشح الفنان حمادة هلال من قبل مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية Afrima إلى جائزتين ما بين أفضل مطرب فى أفريقيا عن عام 2019، وجائزة أخرى ممثلة فى "تغيير وثورة محتوى الأغنية الأفريقية"، حتى اندهش جمهوره بعدها بأيام بوضع يده فى جبيرة من خلال صورة نشرها على إنستجرام، ما جعل متابعيه يعتقدون أن عين الحسود أصابت نجمهم، خاصة مع نشاطه الفنى خلال 2019، حيث طرح أكثر من أغنية أبرزها "اشرب شاي" بالإضافة إلى بطولة مسلسل "ابن اصول" الذى طرح فى رمضان الماضى.



حمادة هلال

المطرب أحمد جمال واحد ممن أصيبوا بعين الحسود حينما تعرضت ذراعه لكسر أيضا استلزم وضع يده فى الجبيرة لمدة شهر فى شهر مايو الماضى، وذلك بعدما طرح أغنية "النسيان" الذى طرحها قبل أسابيع قليلة من كسر ذراعه أثناء لعب مباراة كرة قدم مع أصدقائه، وذلك بالتزامن مع إعلانه لعمله على أغانى ألبومه الجديد الذى يستعد لطرحه قريباً.