انطلاق تصوير "من حقي أحب" مع نجوم الخليج بإنتاج لبناني

انطلق المنتج جمال سنانEagle Films ، قبل أسبوعين، بتصوير مسلسل خليجيّ جديد بعنوان "من حقي أحب" ضمن سلسلة الأعمال الخليجية التي ينتجها مؤخراً، والتي بدأ عرض بعضها كـ (جمان) الذي يحقق نجاحاً كبيراً في الخليج. العمل ينتجه سنّان بالتعاون مع شركة All Over لخالد الرفاعي، والملفت في اختيارات الشركتين أنّهما يتوجهان لفئة الشباب في الدراما التي تقدم مواضيع جديدة خليجياً، وتعكس الواقع المعاش بشكل جديد ومختلف. إقرئي أيضًا: العاصوف يكتسح والـ mbc رقم 1 المسلسل بطولة عدد كبير من نجوم الدراما الخليجية منهم: علي كاكولي، شيماء سليمان، سعاد سليمان، مي البلوشي، دلال عقيل، ريم أرحمة، عبدالعزيز أحمد، أحمد النجار، إيمان جمال، علي الدمان، حسن المطوع، بدر البناي وغيرهم. Advertisements إقرئي أيضًا: أبناء محمد هنيدي يضعونه في ورطة كبيرة! مسلسل (من حقي أحب) تأليف عبدالعزيز الحشاش، إخراج أحمد الفردان، وتدور قصته حول مهندس وزوجته يعيشان حياةً مضطربة ويدخلان في خلافات تجعلهما يعيشان أصعب المراحل، وتفتح لآفاق علاقات صداقات جديدة توسع دائرة الصراع لتمشل 4 شخصيات تقودهم الدراما إلى أحداث لا يمكن تصورها، في قالب تشويقيّ دراميّ بامتياز.

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